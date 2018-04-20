Стало известно, что Павел Грудинин не платит алименты и не признает двух дочерей

Накануне выборов в президенты Павел Грудинин отметился скандалом благодаря 13 незадекларированным иностранным счетам в золоте и валюте на общую сумму более 7 млрд рублей. Возмущение избирателей вызвало и то, что в свое время Грудинин присвоил паи на земельные участки и до сих пор получает доход от продажи дорогостоящей подмосковной земли, а также то, что родственники Грудинина — мать, двое сыновей и жена — живут за границей, сообщает сетевое издание Экспресс газета.

Позже выяснилось, что эта история имеет продолжение: Грудинин много лет живет в гражданском браке с девушкойна 25 лет моложе — юристом совхоза им. Ленина КсениейКутюхиной. Она дама родила ему двух девочек, первой сейчас уже шесть, а второй три года. Будучи фактическим отцом, Грудинин все это время отказывался признавать отцовство. Узнав об обмане, Ирина Грудинина пригрозила Павлу судом и разделом бизнеса, если он не прекратит отношения с любовницей. Однако вместо этого Грудининрешил купить лояльность жены, переведя на ее счет 70 млн рублей.

Младший сын Грудинина, 29-летний Антон, обосновался в Испании в особняке 200 кв. м в 100 км от Барселоны. Дом обошелся в 780 тысяч евро. Часть дома взята в ипотеку для демонстрации испанским властям «долгосрочных инвестиций» в местную экономику, т.к. сын с женой не планируют возвращаться в Подмосковье. Старший сын 35-летний Артем владеет двумя особняками и несколькими земельными участками в Латвии на общую сумму 250 тысяч евро. Благодаря инвестициям в недвижимость он с женойуже получил вид на жительство в Латвии, а спустя десять лет получит и латышское гражданство. Отношения с отцом у обоих сыновей «натянутые»

Мать Павла Грудинина Серафима Пищик последние годы проживает в Израиле и рассчитывает также на переезд к ней сына, что становится возможно при неблагоприятно складывающихся для него в России. При этом для скорой и успешной «натурализации» в новой стране переезжать необходимо одному, без Кутюхиной и Ирины Грудининой.

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